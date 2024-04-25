Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА раскрыл, сколько зарабатывают футболисты в Финляндии

Валерий Попович, поигравший за «Спартак» и ЦСКА, рассказал о размере зарплат футболистов в Финляндии.

«По сравнению с тем временем, когда я играл, – а я закончил 15 лет назад – заработки в финском футболе, конечно, выросли.

ХИК или «Куопио» прилично платят по местным меркам: 10-15 тысяч евро в месяц. И то не всем – отдельным лидерам.

Для России это копейки. Мне кажется, за такие деньги наши, так сказать, футболисты играть не будут (смеeтся).

Бюджета ХИКа – 2,5-3 миллиона евро в год – хватило бы на зарплату одного футболиста в «Спартаке», – заявил Попович.