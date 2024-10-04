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    • В Финляндии прервали матч из-за оскорблений в адрес российских игроков, фанатов выгнали со стадиона

    В Финляндии прервали матч из-за оскорблений в адрес российских игроков, фанатов выгнали со стадиона

    Матч второго по силе финского дивизиона ТПС – «Яро» прервали из-за оскорблений в адрес игроков с российским паспортом, сообщает издание Yle.

    Речь о футболистах «Яро» Сергее Еременко и Сергее Лазареве.

    • Еременко – брат Романа и Алексея Еременко, бывших футболистов РПЛ и сборной Финляндии.
    • Сергей Еременко в 2018 году был в системе «Спартака».

    После прерывания матча были вычислены семь болельщиков, оскорблявших футболистов. Нарушителей порядка удалили с трибун.

    Директор ТПС, принимавшего матч, Ким Экроос извинился за поведение фанатов.

    • ТПС победил «Яро» со счетом 3:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2024 21:07
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    Комментарии (20)
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    ...уефан
    1728065772
    ...короткая память у этих гребанных чухонцев(...
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    Питерский князь
    1728067581
    Самое интересное, что спустя время, вижу, как дети делают большой заглот и орут с трибун большую чушь! Век живи, дураком помрёшь. Дети, это оружие, в чужих руках!
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1728114045
    Не люблю финов Нация чмырей
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