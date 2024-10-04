В Финляндии прервали матч из-за оскорблений в адрес российских игроков, фанатов выгнали со стадиона

Матч второго по силе финского дивизиона ТПС – «Яро» прервали из-за оскорблений в адрес игроков с российским паспортом, сообщает издание Yle.

Речь о футболистах «Яро» Сергее Еременко и Сергее Лазареве.

Еременко – брат Романа и Алексея Еременко, бывших футболистов РПЛ и сборной Финляндии.

Сергей Еременко в 2018 году был в системе «Спартака».

После прерывания матча были вычислены семь болельщиков, оскорблявших футболистов. Нарушителей порядка удалили с трибун.

Директор ТПС, принимавшего матч, Ким Экроос извинился за поведение фанатов.