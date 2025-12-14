Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером

Сафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером

Сегодня, 09:15

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после матча 16-го тура Лиги 1 против «Метца» (3:2).

«Обыграли «Метц», получился жаркий и напряженный матч.

Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс три очка.

Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня.

P.s. Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идeм дальше», – написал Сафонов.

  • У Матвея 3 матча подряд в основе.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
  • Впереди финал Межконтинентального кубка с «Фламенго» (17 декабря).

Еще по теме:
Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2) 4
Сафонов выйдет в старте на 3-й матч «ПСЖ» подряд, Шевалье – в запасе 3
В сборной России определили 1-го номера
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Метц Сафонов Матвей
  • Читайте нас: 