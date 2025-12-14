Сафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после матча 16-го тура Лиги 1 против «Метца» (3:2).

«Обыграли «Метц», получился жаркий и напряженный матч.

Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс три очка.

Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня.

P.s. Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идeм дальше», – написал Сафонов.