Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»

В «ПСЖ» остались довольны игрой Матвея Сафонова, который вернулся в состав после полугодичной паузы.

Российский вратарь провел 3 матча подряд, пропустив только в одном из них.

Он не играл с мая по декабрь, проведя в запасе 27 игр подряд.

«Последние три матча Сафонова очень порадовали руководство и болельщиков «ПСЖ». Но это не означает, что он останется первым вратарем после полного восстановления от травмы Люки Шевалье.

Энрике хотел видеть Шевалье в основном составе. Он ценит его качества, особенно тактическую грамотность и работу с мячом.

Энрике готов дать Шевалье время, чтобы тот закрепился в команде, потому что он ещe молод.

Поэтому, если Сафонов будет основным игроком, это станет огромным сюрпризом для всех», – сообщил журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер.