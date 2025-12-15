Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»

Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»

15 декабря, 17:27
1

В «ПСЖ» остались довольны игрой Матвея Сафонова, который вернулся в состав после полугодичной паузы.

  • Российский вратарь провел 3 матча подряд, пропустив только в одном из них.
  • Он не играл с мая по декабрь, проведя в запасе 27 игр подряд.

«Последние три матча Сафонова очень порадовали руководство и болельщиков «ПСЖ». Но это не означает, что он останется первым вратарем после полного восстановления от травмы Люки Шевалье.

Энрике хотел видеть Шевалье в основном составе. Он ценит его качества, особенно тактическую грамотность и работу с мячом.

Энрике готов дать Шевалье время, чтобы тот закрепился в команде, потому что он ещe молод.

Поэтому, если Сафонов будет основным игроком, это станет огромным сюрпризом для всех», – сообщил журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexpiter1953
1765908552
Матвею надо искать достойный клуб и сваливать из Старушки Европы в те же США, где с вратарями туго. В ПСЖ ловить нечего, он недостаточно красив для руководящих товарищей. У Сафонова сейчас самый расцвет вратарского возраста, и если честно, ПСЖ он перерос... А в Штатах сейчас интересно, там лучшие и чувствуется дыхание латиноамериканского футбола, что очень понравится Матвею! Да и денег поболее будет.
Ответить
