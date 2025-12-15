Газзаев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «Краснодар» главным фаворитом в борьбе за победу в РПЛ.

«На сегодняшний день самый качественный футбол в лиге показывает «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева по праву выиграли первую часть сезона. Не вижу у «быков» сейчас слабых мест. Стабильный стартовый состав. Абсолютно никто не выпадает. Все максимально полезны на своих позициях.

Мусаев не проводит масштабной ротации, так как уже давно определился с основой. Это один из факторов успеха. То есть сейчас «Краснодар» уверенно идет ко второму подряд чемпионству.

Не могу не отметить Кордобу. Сегодня это лучший нападающий в РПЛ. Быстрый, мощный, напористый, техничный. Все время находится в створе ворот, напрягает защитников. Здорово реализовывает свои моменты. Ценнейший игрок для «Краснодара».

Конечно, если Сперцян зимой покинет клуб, это станет для южан серьезной проблемой. Мы все-таки привыкли к тому, что каждое трансферное окно Эдуарда сватают в европейские клубы. Но что-то мне подсказывает, что он отыграет в РПЛ до конца сезона, поможет «быкам» решить задачу, а уже затем станет рассматривать варианты.

Думаю, сейчас его в «Краснодаре» все устраивает. Он один из лидеров, обладает аурой авторитета, продолжает прогрессировать. Впрочем, применительно к «Краснодару» нужно говорить не только о Кордобе и Сперцяне. Команда здорово укомплектована в каждой линии. Считаю, тот же голкипер Агкацев проводит прекрасный сезон, очень надежен», – сказал Газзаев.