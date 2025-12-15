Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Сегодня, 13:06
2

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «Краснодар» главным фаворитом в борьбе за победу в РПЛ.

«На сегодняшний день самый качественный футбол в лиге показывает «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева по праву выиграли первую часть сезона. Не вижу у «быков» сейчас слабых мест. Стабильный стартовый состав. Абсолютно никто не выпадает. Все максимально полезны на своих позициях.

Мусаев не проводит масштабной ротации, так как уже давно определился с основой. Это один из факторов успеха. То есть сейчас «Краснодар» уверенно идет ко второму подряд чемпионству.

Не могу не отметить Кордобу. Сегодня это лучший нападающий в РПЛ. Быстрый, мощный, напористый, техничный. Все время находится в створе ворот, напрягает защитников. Здорово реализовывает свои моменты. Ценнейший игрок для «Краснодара».

Конечно, если Сперцян зимой покинет клуб, это станет для южан серьезной проблемой. Мы все-таки привыкли к тому, что каждое трансферное окно Эдуарда сватают в европейские клубы. Но что-то мне подсказывает, что он отыграет в РПЛ до конца сезона, поможет «быкам» решить задачу, а уже затем станет рассматривать варианты.

Думаю, сейчас его в «Краснодаре» все устраивает. Он один из лидеров, обладает аурой авторитета, продолжает прогрессировать. Впрочем, применительно к «Краснодару» нужно говорить не только о Кордобе и Сперцяне. Команда здорово укомплектована в каждой линии. Считаю, тот же голкипер Агкацев проводит прекрасный сезон, очень надежен», – сказал Газзаев.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. Команда опережает ближайшего преследователя «Зенит» на 1 очко.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в ноябре-декабре 1
Павлюченко объяснил, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ 1
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газзаев Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765793611
Как много нам открытий чудных Газзаева готовит дух.
Ответить
ilich55
1765794396
"Все время находится в створе ворот"? Длительное пребывание в госдуре сказывается.......
Ответить
Главные новости
Раскрыта зарплата Веры в «Локомотиве»
14:51
ФотоСафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ»
14:36
2
Газзаев – о летнем новичке ЦСКА: «Совсем не убедил»
14:28
1
Пономарев – о легионерах РПЛ: «Эти сволочи совсем обнаглели»
13:59
3
«Локомотив» согласовал трансфер экс-игрока «Химок» и «Оренбурга»
13:50
1
Газзаев высказался о критике в адрес Семака
13:37
2
Винисиус – о пенальти в матче с «Алавесом»: «Его не назначили, потому что это был я»
13:29
Газзаев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
13:06
2
Фото«ПСЖ» стер Сафонова с командного фото
12:45
6
Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба
12:36
3
Все новости
Все новости
Орлов: «Не сомневался, что Карпин провалится в «Динамо»
15:00
Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»
14:14
Газзаев высказался о критике в адрес Семака
13:37
2
Газзаев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
13:06
2
Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба
12:36
3
Решение КДК по игроку «Акрона», удаленному в матче с «Зенитом»
12:21
4
«ПСЖ» заинтересовался игроком «Зенита»
11:51
8
Кисляк высказался о возможном уходе из ЦСКА зимой
11:26
1
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в ноябре-декабре
11:19
2
Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем
11:05
7
Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»
10:38
1
Лапочкин высказался о длительном спаде в работе Карасева
10:27
1
Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»
10:15
12
Два клуба заинтересованы в нападающем «Локомотива»
09:44
1
Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»
09:20
1
«Оренбург» заинтересовался аргентинским хавбеком
09:09
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
08:45
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
9
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку
01:00
1
Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона
00:48
Павлюченко объяснил, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ
00:39
1
Рахимов посетовал на проблемы с трансферами у «Рубина»
00:19
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА
Вчера, 23:57
1
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
6
Слуцкий назвал проблему игры в казино Монако с российским паспортом
Вчера, 23:43
1
Видео«Рубин» продлил контракт с полузащитником в день рождения игрока
Вчера, 23:34
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 