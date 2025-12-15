Введите ваш ник на сайте
Кисляк высказался о возможном уходе из ЦСКА зимой

Сегодня, 11:26
1

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк считает, что слухи о возможном трансфере не повлияли на его игру.

«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно.

Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА.

Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания, – обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, что получилось, потому что на игре это вроде не отразилось», – сказал Кисляк.

  • Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Галатасарая».
  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Интерес
1765787793
Бедолага не знает своего будущего! Его агентишка, неразумного, может насильно увести на поводке в полон! И на этом человеческом материале кто-то хочет "возродить победные традиции ЦСКА"??? Дохлый номер.
Ответить
