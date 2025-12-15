Винисиус – о пенальти в матче с «Алавесом»: «Его не назначили, потому что это был я»

Вингер «Реала» Винисиус высказался о неназначенном пенальти в гостевом матче 16-го тура Примеры с «Алавесом» (2:1).
На 86-й минуте бразилец Винисиус упал в штрафной площади хозяев после контакта с защитником Науэлем Тенальей. Главный арбитр Виктор Гарсия Вердура не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.
Во время замены Винисиуса на 89-й минуте главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сказал бразильцу: «Это был чистый пенальти». Игрок ответил: «Его не назначили, потому что это был я, очевидный пенальти». Момент диалога попал на камеру Movistar.
- Винисиус до этого получил предупреждение на 80-й минуте за фол на Карлосе Висенте.
- Голы у «Реала» забили Килиан Мбаппе на 24-й минуте и Родриго на 77-й. У «Алавеса» отличился Карлос Висенте на 70-й. Винисиус отдал голевую передачу на Родриго.
Источник: Marca