Винисиус – о пенальти в матче с «Алавесом»: «Его не назначили, потому что это был я»

Вингер «Реала» Винисиус высказался о неназначенном пенальти в гостевом матче 16-го тура Примеры с «Алавесом» (2:1).

На 86-й минуте бразилец Винисиус упал в штрафной площади хозяев после контакта с защитником Науэлем Тенальей. Главный арбитр Виктор Гарсия Вердура не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.

Во время замены Винисиуса на 89-й минуте главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сказал бразильцу: «Это был чистый пенальти». Игрок ответил: «Его не назначили, потому что это был я, очевидный пенальти». Момент диалога попал на камеру Movistar.