Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о составе «Спартака».

«Интересно, кто будет тренировать «Спартак». Вот это любопытно очень. От этого многое зависит. Команда-то у них хорошая. Игра есть. Но, наверное, укрепить надо линию обороны. Бабич что-то стал совсем незаметным, хотя так он раньше играл хорошо. Но материал, как говорится, есть. Есть из чего сшить костюмчик хороший», – сказал Орлов.