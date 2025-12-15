Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»

Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»

Сегодня, 10:15
12

Комментатор Геннадий Орлов высказался о составе «Спартака».

«Интересно, кто будет тренировать «Спартак». Вот это любопытно очень. От этого многое зависит. Команда-то у них хорошая. Игра есть. Но, наверное, укрепить надо линию обороны. Бабич что-то стал совсем незаметным, хотя так он раньше играл хорошо. Но материал, как говорится, есть. Есть из чего сшить костюмчик хороший», – сказал Орлов.

  • С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА
Источник: радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765783880
представили себе хряка в костюме? вот и я нет, хотя пытался.
Ответить
R_a_i_n
1765787893
Расскажите Гене, что Бабич не играет и не скоро играть будет.
Ответить
Интерес
1765788295
Конечно, Бабич незаметен, ибо давно травмирован.
Ответить
Garrincha58
1765790181
Орлов лучше бы Зениту посоветовал хорошего портного, а то что то никак не могут фрак скроить
Ответить
Главные новости
Решение КДК по игроку «Акрона», удаленному в матче с «Зенитом»
12:21
1
«ПСЖ» заинтересовался игроком «Зенита»
11:51
3
Кисляк высказался о возможном уходе из ЦСКА зимой
11:26
1
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в ноябре-декабре
11:19
1
Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем
11:05
5
Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»
10:38
1
Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»
10:15
12
ФотоАлонсо высказался об объятиях с Винисиусом
09:58
Два клуба заинтересованы в нападающем «Локомотива»
09:44
Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»
08:58
3
Все новости
Все новости
Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»
10:38
1
Лапочкин высказался о длительном спаде в работе Карасева
10:27
1
Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»
10:15
12
Два клуба заинтересованы в нападающем «Локомотива»
09:44
Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»
09:20
1
«Оренбург» заинтересовался аргентинским хавбеком
09:09
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
08:45
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
9
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку
01:00
1
Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона
00:48
Павлюченко объяснил, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ
00:39
1
Рахимов посетовал на проблемы с трансферами у «Рубина»
00:19
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА
Вчера, 23:57
1
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
5
Слуцкий назвал проблему игры в казино Монако с российским паспортом
Вчера, 23:43
1
Видео«Рубин» продлил контракт с полузащитником в день рождения игрока
Вчера, 23:34
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
3
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
5
Рахимов заявил, что «Рубин» достиг своего максимума
Вчера, 22:55
1
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
4
Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»
Вчера, 22:23
5
В РФС вынесли вердикт по спорным решениям судей в двух матчах 18-го тура
Вчера, 20:56
Слуцкий объяснил свои резкие высказывания о Гусеве
Вчера, 20:29
Ловчев назвал двух главных претендентов на титул в РПЛ
Вчера, 20:16
3
«Крылья Советов» отказались брать на сборы игрока ЦСКА
Вчера, 19:52
1
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 19:35
4
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»
Вчера, 19:19
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 