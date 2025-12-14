17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА

Полузащитник молодeжной команды «Динамо Мн» и юношеской сборной Беларуси Егор Молчан отказался от перехода в ЦСКА.

Игрок хочет развивать карьеру в Европе и решил отправиться в Испанию, чтобы пройти просмотр в «Леванте».

Московский клуб проявлял активный интерес к Молчану и отправлял предложение о трансфере минскому клубу.

Сообщалось, что в подписании Молчана, кроме ЦСКА, были заинтересованы «Спартак» и бельгийские команды.