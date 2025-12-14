17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА

Полузащитник молодeжной команды «Динамо Мн» и юношеской сборной Беларуси Егор Молчан отказался от перехода в ЦСКА.
Игрок хочет развивать карьеру в Европе и решил отправиться в Испанию, чтобы пройти просмотр в «Леванте».
Московский клуб проявлял активный интерес к Молчану и отправлял предложение о трансфере минскому клубу.
Сообщалось, что в подписании Молчана, кроме ЦСКА, были заинтересованы «Спартак» и бельгийские команды.
- В этом году полузащитник провел 6 матчей за «Динамо Мн» в юношеской лиге УЕФА, забил 2 гола.
- Также 17-летний Молчан сыграл в 15 встречах за «Динамо-БГУФК» в Первой лиге Беларуси (второй по статусу дивизион). Там он забил 1 гол и отдал 5 передач.
Источник: Legalbet