17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА

Вчера, 23:57

Полузащитник молодeжной команды «Динамо Мн» и юношеской сборной Беларуси Егор Молчан отказался от перехода в ЦСКА.

Игрок хочет развивать карьеру в Европе и решил отправиться в Испанию, чтобы пройти просмотр в «Леванте».

Московский клуб проявлял активный интерес к Молчану и отправлял предложение о трансфере минскому клубу.

Сообщалось, что в подписании Молчана, кроме ЦСКА, были заинтересованы «Спартак» и бельгийские команды.

  • В этом году полузащитник провел 6 матчей за «Динамо Мн» в юношеской лиге УЕФА, забил 2 гола.
  • Также 17-летний Молчан сыграл в 15 встречах за «Динамо-БГУФК» в Первой лиге Беларуси (второй по статусу дивизион). Там он забил 1 гол и отдал 5 передач.

Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
«Крылья Советов» отказались брать на сборы игрока ЦСКА 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Мн ЦСКА Леванте Спартак E. Molchan
