Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего Адольфо Гайча, высказался о будущем своего подопечного.

«Информация, что Гайч не поедет на сборы с «Крыльями Советов», неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведeт вторую часть сезона в «Крыльях», – сказал Каро.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб самарцев не видит аргентинца в команде и отказывается брать игрока на сборы.