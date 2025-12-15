Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего Адольфо Гайча, высказался о будущем своего подопечного.
«Информация, что Гайч не поедет на сборы с «Крыльями Советов», неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведeт вторую часть сезона в «Крыльях», – сказал Каро.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб самарцев не видит аргентинца в команде и отказывается брать игрока на сборы.
- Гайч арендован «Крыльями Советов» у ЦСКА до конца сезона.
- В этом сезоне 26-летний нападающий провел за самарцев 6 матчей.
Источник: «Чемпионат»