Названо условие для трансфера Хлусевича из «Спартака» в «Крылья Советов»

Аренда спартаковца Даниила Хлусевича в «Крылья Советов» возможна, но осуществить ее будет непросто. Такую информацию передали из Самары.

«Крылья» могут лишь арендовать футболиста, поделив его зарплату в пропорции ≈25/75 – 3 миллиона в месяц платит Самара и 8 – «Спартак», – написал источник.