Названо условие для трансфера Хлусевича из «Спартака» в «Крылья Советов»

Аренда спартаковца Даниила Хлусевича в «Крылья Советов» возможна, но осуществить ее будет непросто. Такую информацию передали из Самары.
«Крылья» могут лишь арендовать футболиста, поделив его зарплату в пропорции ≈25/75 – 3 миллиона в месяц платит Самара и 8 – «Спартак», – написал источник.
- 24-летний Хлусевич в этом сезоне провел за красно-белых 10 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта со «Спартаком» рассчитан до середины 2027 года.
- Директор «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев знаком с Хлусевичем со времен тульского «Арсенала».
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»