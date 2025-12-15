Введите ваш ник на сайте
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку

15 декабря, 01:00
1

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что красно-синим нужно купить двух-трех игроков для продолжения борьбы за победу в РПЛ.

«В начале сезона, когда новый тренер приступал к работе, никто и предположить не мог, что ЦСКА так неплохо будет выглядеть. Под конец не хватило глубины состава. Я бы четвeртое место занeс в актив.

Футболисты, которые выходят на замену, делают команду слабее, а не усиливают еe. Чтобы вернуться в чемпионскую гонку, надо зимой купить двух-трeх игроков, как минимум. Причeм футболистов с опытом борьбы за чемпионский титул. Опытные футболисты нужны, которые поведут более молодых партнeров по команде за собой.

ЦСКА всегда славился забивными нападающими, игроками, которые делали разницу. Зимой нужен центральный форвард. К сожалению, сейчас такого нападающего нет», – сказал Хомуха.

  • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Хомуха Дмитрий
Лысый "гений", о котором многие плачут до сих пор( как и о его "багаже"), закончил прошлый сезон на 6 месте, набрав на два очка меньше. Так что конечно прогресс и успех, как ни крути.
