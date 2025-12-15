Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»

Агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с главным тренером «Динамо».
– Идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю. Гусев более опытный парень. Но смотря на кого его хотят заменить.
– Веришь Гусеву, когда он говорит, что физически готовы плохо?
– Да. Он это видит, он общается с футболистами. С другой стороны, я смотрю матч со «Спартаком» – и во втором тайме «Динамо» перебегало соперника.
– Смотрел-читал интервью Карпина после ухода из «Динамо»?
– Смотрел два. Третье уже не стал. Мне не нравится подход, когда идут, наверное, его обижу, на рафинированного Казакова. Как будто бы ты тяжело болен и врач должен тебя погладить. Мне не нравится это. Интервью были очень мягкие. Это не дало Валере плюсов.
- Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
- С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»