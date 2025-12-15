Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»

Агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с главным тренером «Динамо».

– Идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю. Гусев более опытный парень. Но смотря на кого его хотят заменить.

– Веришь Гусеву, когда он говорит, что физически готовы плохо?

– Да. Он это видит, он общается с футболистами. С другой стороны, я смотрю матч со «Спартаком» – и во втором тайме «Динамо» перебегало соперника.

– Смотрел-читал интервью Карпина после ухода из «Динамо»?

– Смотрел два. Третье уже не стал. Мне не нравится подход, когда идут, наверное, его обижу, на рафинированного Казакова. Как будто бы ты тяжело болен и врач должен тебя погладить. Мне не нравится это. Интервью были очень мягкие. Это не дало Валере плюсов.