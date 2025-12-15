Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»

Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»

Сегодня, 08:45

Агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с главным тренером «Динамо».

– Идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю. Гусев более опытный парень. Но смотря на кого его хотят заменить.

– Веришь Гусеву, когда он говорит, что физически готовы плохо?

– Да. Он это видит, он общается с футболистами. С другой стороны, я смотрю матч со «Спартаком» – и во втором тайме «Динамо» перебегало соперника.

– Смотрел-читал интервью Карпина после ухода из «Динамо»?

– Смотрел два. Третье уже не стал. Мне не нравится подход, когда идут, наверное, его обижу, на рафинированного Казакова. Как будто бы ты тяжело болен и врач должен тебя погладить. Мне не нравится это. Интервью были очень мягкие. Это не дало Валере плюсов.

  • Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
  • С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.

Еще по теме:
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита» 2
Гурцкая заявил о тренерской авантюре Челестини в игре с «Краснодаром» 2
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой» 6
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Карпин Валерий Гусев Ролан Романов Вадим Гурцкая Тимур
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»
08:58
Решение «Спартака» по Зобнину, шорт-лист «Локо» на замену Баринову, вердикт РФС по голам «Динамо» и другие новости
01:40
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
5
Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду
01:08
2
Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес»
00:55
1
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
2
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
2
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
3
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Вчера, 22:37
Все новости
Все новости
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
08:45
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку
01:00
Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона
00:48
Павлюченко объяснил, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ
00:39
1
Рахимов посетовал на проблемы с трансферами у «Рубина»
00:19
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА
Вчера, 23:57
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
2
Слуцкий назвал проблему игры в казино Монако с российским паспортом
Вчера, 23:43
1
Видео«Рубин» продлил контракт с полузащитником в день рождения игрока
Вчера, 23:34
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
2
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
3
Рахимов заявил, что «Рубин» достиг своего максимума
Вчера, 22:55
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»
Вчера, 22:23
5
В РФС вынесли вердикт по спорным решениям судей в двух матчах 18-го тура
Вчера, 20:56
Слуцкий объяснил свои резкие высказывания о Гусеве
Вчера, 20:29
Ловчев назвал двух главных претендентов на титул в РПЛ
Вчера, 20:16
3
«Крылья Советов» отказались брать на сборы игрока ЦСКА
Вчера, 19:52
1
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 19:35
3
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»
Вчера, 19:19
9
Радимов рассказал, как был наказан из-за технического поражения «Зенита»
Вчера, 18:23
2
Мостовой сказал, почему Сперцян не уезжает в Европу
Вчера, 18:05
2
В РПЛ выявили тренера с «пониженным уровнем интеллигентности»
Вчера, 17:56
4
Агенты Жезуса отреагировали на интерес «Зенита» к игроку
Вчера, 17:47
Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами
Вчера, 17:36
26
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании»
Вчера, 17:18
4
Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером
Вчера, 16:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 