Решение КДК по игроку «Акрона», удаленному в матче с «Зенитом»

КДК РФС не удовлетворил заявление «Акрона» об отмене удаления защитника Ионуца Неделчару в матче 18‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Румынский игрок на 14‑й минуте получил прямую красную карточку за нарушение правил против вингера сине‑бело‑голубых Педро.

Ранее экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС постановила, что главный судья Павел Кукуян принял верное решение, когда удалил с поля Неделчару.

Также КДК РФС отказал в удовлетворении заявления об отмене красной карточки защитника «Динамо Мх» Джемала Табидзе, который был удален в игре с «Пари НН» (0:1).