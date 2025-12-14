Решение ЭСК по раннему удалению у «Акрона» в матче с «Зенитом»

ЭСК РФС проанализировал решение арбитра Павла Кукуяна в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (2:0).

«Момент по обращению ФК «Акрон» и Контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру : 10-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи удалить с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару

Решение комиссии : судья правильно удалил с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару

Голосование : большинство голосов

Мотивировка : защитник «Акрона» Ионуц Неделчару нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Педро.

Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника.

Учитывая очевидную возможность нападающего завладеть мячом, его высокую скорость, непосредственную близость к штрафной площади, расположение игрока обороны и вратаря, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ (виртуальных офсайдных линий) и верно определил отсутствие положения «вне игры» у нападающего».