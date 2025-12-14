Введите ваш ник на сайте
  • Решение ЭСК по раннему удалению у «Акрона» в матче с «Зенитом»

Решение ЭСК по раннему удалению у «Акрона» в матче с «Зенитом»

14 декабря, 12:51
13

ЭСК РФС проанализировал решение арбитра Павла Кукуяна в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (2:0).

«Момент по обращению ФК «Акрон» и Контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 10-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: защитник «Акрона» Ионуц Неделчару нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Педро.

Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника.

Учитывая очевидную возможность нападающего завладеть мячом, его высокую скорость, непосредственную близость к штрафной площади, расположение игрока обороны и вратаря, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ (виртуальных офсайдных линий) и верно определил отсутствие положения «вне игры» у нападающего».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Неделчару Ионуц Кукуян Павел
Спартач80
1765709101
а что ещё мог сказать эск, который сидит на зарплате в газпроме?...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765709129
ничего другого от бом.же-подстилок в эск и не следовало ожидать... продажные клоуны
Ответить
R_a_i_n
1765710574
Вот так они и составляют рейтинги, где Зенит страдает от ошибок в пользу соперников!
Ответить
Номэд
1765710826
Мелкий Пэдро технично под локоть подставился. зпрф!
Ответить
Айболид
1765710902
Там ещё штраф Спартаку выписали по этому эизоду , многАмильённый .
Ответить
Интерес
1765711257
А матерные комментарии сегодня к публикации принимаются? Нет? Тогда пусть публикуют отзывы стороны-выгодоприобретателя эпизода.
Ответить
subbotaspartak
1765713871
А никому никогда не хотелось совершать неосторожный контакт с лицом ЭСК.
Ответить
Иван Петров 1986
1765718041
Да и ни кто и не сомневался. Позор блохастым ! ! !
Ответить
somn
1765719204
Ну вот, а крику было, особенно московские вопили. А ведь все московские команды, это позор российского футбола. А Динамо и ЦСКА - позор с советских времён!
Ответить
FWSPM
1765727401
чего шум то подняли ? удалили на всякий случай как бы чего не вышло. прошлый год все еще больно зудит в гаспремовских задницах.
Ответить
