Неделчару оценил европейские перспективы Семака

Бывший защитник «Уфы» Ионуц Неделчару вспомнил работу под руководством Сергея Семака.

«Не могу сказать, что уже тогда было понятно, насколько успешным тренером он станет. Но знаю, какой у него подход, ведь Сергей Семак – тот самый тренер, который пригласил меня в Россию. Под его руководством я отыграл все матчи и точно могу сказать, что на тренировках был очень высокий уровень. Он отлично готовил команду. Тогда наша защита была одной из лучших в лиге, мы не так много пропускали. Плюс ко всему «Уфа» играла в еврокубках!

Отсюда могу сделать вывод, что у Семака получилось бы хорошо отработать и в одном из европейских клубов», – сказал Неделчару.