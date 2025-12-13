Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке

Семен Семак, сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака, выпустил сборник стихов «Истинное счастье» на английском языке.

«Истинное счастье» – это сборник нежных и эмоциональных стихов, которые обращаются прямо к сердцу. Это проникновенное путешествие через любовь, воспоминания, природу, рутину, сожаления и самопознание. Это эмоциональное размышление, заключенное в поэтическое повествование.

С помощью простой, но глубокой поэзии автор запечатлевает мимолетные эмоции и вечные вопросы: любовь, в которой так и не признались, красоту обыденных моментов, борьбу с отвлекающими факторами и стремление к лучшей версии себя.

Эта книга нежно шепчет: «Это нормально – чувствовать глубоко. Это нормально – бояться. Но не теряйте себя – держитесь за красоту, дисциплину и мечты. Научитесь ценить мелочи, потому что мелочи часто несут в себе самый большой смысл», – говорится в описании книги.