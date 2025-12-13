Введите ваш ник на сайте
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке

Сегодня, 18:15
6

Семен Семак, сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака, выпустил сборник стихов «Истинное счастье» на английском языке.

«Истинное счастье» – это сборник нежных и эмоциональных стихов, которые обращаются прямо к сердцу. Это проникновенное путешествие через любовь, воспоминания, природу, рутину, сожаления и самопознание. Это эмоциональное размышление, заключенное в поэтическое повествование.

С помощью простой, но глубокой поэзии автор запечатлевает мимолетные эмоции и вечные вопросы: любовь, в которой так и не признались, красоту обыденных моментов, борьбу с отвлекающими факторами и стремление к лучшей версии себя.

Эта книга нежно шепчет: «Это нормально – чувствовать глубоко. Это нормально – бояться. Но не теряйте себя – держитесь за красоту, дисциплину и мечты. Научитесь ценить мелочи, потому что мелочи часто несут в себе самый большой смысл», – говорится в описании книги.

  • Сборник выпустило издательство Olympia Publishers из Лондона. На его сайте он стоит 5,99 фунта (638 рублей).
  • Ранее жена Сергея Семака Анна рассказывала, что сын Семен поступил в Эдинбургский университет в Шотландии, где будет изучать английскую литературу. По ее словам, сын хочет стать писателем или сценаристом.

Источник: Olympia Publishers
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1765640010
скрепненько что уж тут...
Ответить
Цугундeр
1765640987
Ой, Божечки.. Семён Семак. Да на английском.. Ну,хоть не на португальском.
Ответить
k611
1765641262
А в России это сделать не судьба...
Ответить
Fju-2
1765641918
Two of us — me and my buddy Giving gifts to everybody You get daughter, you get son Patriotic duty’s done
Ответить
АЛЕКС 58
1765642746
Истинный патриот
Ответить
