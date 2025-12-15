Газзаев раскритиковал работу Станковича в «Спартаке»: «В голове не укладывается!»

Валерий Газзаев подвел итоги работы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Шестое место «Спартака», конечно, провал. Как можно с таким бюджетом, возможностями, составом, традициями оказаться вне первой пятерки? В голове не укладывается!

Что не получилось у Станковича? Безусловно, он очень сильный футболист. Но тренер – это другая профессия.

Он слишком эмоционален. И ведь его постоянная нервозность передавалась игрокам на поле. Эти вечные поиски оптимального состава, сочетаний ни к чему хорошему не приводили.

Ему давно надо было все стабилизировать, а он продолжал экспериментировать», – сказал Газзаев.