Газзаев раскритиковал работу Станковича в «Спартаке»: «В голове не укладывается!»

Валерий Газзаев подвел итоги работы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
«Шестое место «Спартака», конечно, провал. Как можно с таким бюджетом, возможностями, составом, традициями оказаться вне первой пятерки? В голове не укладывается!
Что не получилось у Станковича? Безусловно, он очень сильный футболист. Но тренер – это другая профессия.
Он слишком эмоционален. И ведь его постоянная нервозность передавалась игрокам на поле. Эти вечные поиски оптимального состава, сочетаний ни к чему хорошему не приводили.
Ему давно надо было все стабилизировать, а он продолжал экспериментировать», – сказал Газзаев.
- «Спартак» уволил Станковича 11 ноября.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
Источник: «Спорт-Экспресс»