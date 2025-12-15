Введите ваш ник на сайте
Газзаев – о летнем новичке ЦСКА: «Совсем не убедил»

Сегодня, 14:28
1

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре центрального защитника Жоао Виктора, купленного армейцами в августе.

«Жоао Виктор меня пока совсем не убедил. Вы же видели последний матч с «Краснодаром». Кордоба его просто не заметил. Форвард «быков» превзошел армейца буквально во всем. В скорости, в единоборствах...

Считаю, у Челестини есть другие варианты в центре обороны. Тот же Лукин или Абдулкадыров. Если тренер решит перейти на схему с тремя центральными, то сможет использовать тройку россиян Дивеев – Лукин – Абдулкадыров.

На мой взгляд, левоногий Абдулкадыров сильнее Жоао Виктора. Очень перспективный парень. Если его не будут ставить, он может и закиснуть», – заявил Газзаев.

  • ЦСКА купил бразильца за 4,5 млн евро у «Васко да Гамы».
  • Статистика летнего новичка: 14 матчей (1036 минут) без голевых действий.
  • Контракт Виктора с клубом действует до 2029 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Виктор Жоао Газзаев Валерий
jerry093
1765800503
Абдулкадыров сильнее Жоао Виктора??? он на 30 минуте уже с пеной у рта пешеходит
