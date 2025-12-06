Введите ваш ник на сайте
  Федотов оценил удаление игрока «Акрона» на 14-й минуте матча с «Зенитом»

Федотов оценил удаление игрока «Акрона» на 14-й минуте матча с «Зенитом»

Вчера, 20:20
16

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал раннее удаление защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в матче 18-го тура против «Зенита».

«Смотрели момент на попадание рукой по лицу, и оно было. Дальше изучали, был ли офсайд. Это, скорее всего, запросил уже сам Павел Кукуян. Хотя ВАР и АВАР должны были предоставить ему доказательства ещe при подходе к монитору.

В итоге верное решение Кукуяна: рука Неделчару пошла вверх и в сторону. Тем самым он сделал дополнительное движение и попал по лицу игроку «Зенита». Так как скорость второго была выше и он быстрее бы успел к мячу, это лишение явной возможности забить гол», – сказал Федотов.

  • Год назад «Акрон» победил в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» в случае победы поднимется на 1-е место.
  • «Акрон» занимает 9-ю строчку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Неделчару Ионуц Федотов Игорь
Комментарии (16)
Константин-Шапкин-google
1765041735
Оценить можно всё что хочешь. Закон что дошло. Ищи кому выгодно
Ответить
Skull_Boy
1765042026
Цирк
Ответить
Интерес
1765042173
Да мы верим в чистоту принятия этого решения.Одно обидно, что "Зенит" хотел доказать своё преимущество в борьбе в равных составах, но судьи подкузьмили.Придётся теперь штук 5-6 забивать, а то останется у всех чувство неудовлетворённости.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1765042220
АКРОН РЕГБИЙНАЯ КОМАНДА...сами не играют и другим не дают играть
Ответить
БеZуМныЙ
1765043313
Чуть челюсть не свернули Педро в выходе один на один с вратарем. Чёткая Красная.
Ответить
...уефан
1765043914
...а ни кому из судейского корпуса не приходило в голову, что даже если допустить, что нарушение со стороны защитника было,хотя его не было, как такового, и не было офсайда, и мяч по траектории был в ногах акроновца, то это значит, он располагался ближе к своим воротам, чем Педро и тот угрозы воротам не представлял, а это значит - жёлтая и штрафной, но если за всё проплачено уже, тогда - красная...
Ответить
Номэд
1765045985
Педро технично подсунул рыло под локоть. Типичное вшивое Педро.
Ответить
sochi-2013
1765046519
позорненько
Ответить
vvv123
1765049621
Костоломов надо удалять, футбол - не регби!
Ответить
RusPlan
1765052628
Крови не было? Так же зенитовские судьи судили? Или что то изменилось в трактовках?
Ответить
  • Читайте нас: 