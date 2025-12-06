Федотов оценил удаление игрока «Акрона» на 14-й минуте матча с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал раннее удаление защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в матче 18-го тура против «Зенита».

«Смотрели момент на попадание рукой по лицу, и оно было. Дальше изучали, был ли офсайд. Это, скорее всего, запросил уже сам Павел Кукуян. Хотя ВАР и АВАР должны были предоставить ему доказательства ещe при подходе к монитору.

В итоге верное решение Кукуяна: рука Неделчару пошла вверх и в сторону. Тем самым он сделал дополнительное движение и попал по лицу игроку «Зенита». Так как скорость второго была выше и он быстрее бы успел к мячу, это лишение явной возможности забить гол», – сказал Федотов.