Тренер сборной России предложил лишить Дзюбу гола за команду

Тренер сборной России Николай Писарев в шутку предложил лишить экс-форварда команды Артема Дзюбу какого-нибудь забитого мяча.

Диалог состоялся на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Владислав Радимов: Вот у нас Саня [Кержаков] сидит, ему приписали заслуженный гол…

Николай Писарев: А давайте у Дзюбы один отнимем лучше какой-нибудь (смеется).

Александр Кержаков: И Шаве [Андрею Аршавину] перепишем!