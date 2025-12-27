Тренер сборной России предложил лишить Дзюбу гола за команду

Тренер сборной России Николай Писарев в шутку предложил лишить экс-форварда команды Артема Дзюбу какого-нибудь забитого мяча.
Диалог состоялся на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Владислав Радимов: Вот у нас Саня [Кержаков] сидит, ему приписали заслуженный гол…
Николай Писарев: А давайте у Дзюбы один отнимем лучше какой-нибудь (смеется).
Александр Кержаков: И Шаве [Андрею Аршавину] перепишем!
- В марте Дзюба забил 31-й гол за сборную России, опередив по этому числу Александра Кержакова, у которого на счету 30 мячей.
- В декабре Кержаков в своем телеграм‑канале опубликовал перевод фрагмента письма из ФИФА, в котором подтверждается «фактическое право на гол» в составе сборной России в товарищеском матче против команды Германии, который состоялся 8 июня 2005 года (2:2).
- Сейчас автором этого гола считается Андрей Аршавин. В случае, если этот мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по количеству забитых мячей с Дзюбой.
Источник: Спортс