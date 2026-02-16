Дзюба уверенно лидирует в топ-5 лиг Европы по одному показателю

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, по данным «РУСТАТ», – лидер по количеству удачных единоборств среди игроков топ-5 чемпионатов и РПЛ.

Статистика взята за текущий сезон в среднем за 90 минут.

В этом сезоне Дзюба выигрывает в среднем 14.9 единоборства за 90 минут.

Сообщается также, что сразу несколько представителей РПЛ опережают по данному показателю футболистов из топ-5 европейских чемпионатов: