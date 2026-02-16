Дзюба уверенно лидирует в топ-5 лиг Европы по одному показателю

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, по данным «РУСТАТ», – лидер по количеству удачных единоборств среди игроков топ-5 чемпионатов и РПЛ.
Статистика взята за текущий сезон в среднем за 90 минут.
В этом сезоне Дзюба выигрывает в среднем 14.9 единоборства за 90 минут.
Сообщается также, что сразу несколько представителей РПЛ опережают по данному показателю футболистов из топ-5 европейских чемпионатов:
- Умар Сако («Ростов») – 13.68
- Натан Гассама («Балтика») – 12.61
- Егор Голенков («Ростов») – 12.34
- Эдгардо Фаринья («Пари НН») – 11.72
- Луис Энрике («Зенит») – 11.42
- Николай Комличенко («Локомотив») – 11.37
- Рубенс («Динамо») – 11.36
- Кевин Андраде («Балтика») – 11.36
Источник: телеграм-канал «РУСТАТ»