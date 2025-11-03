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Команды
Ростов
Умар Сако
€ 2,50 млн
Умар Сако
Ростов
4 мая 1996 (30), Абобо
#3 | Защитник
191 см
Нигер | Кот-д'Ивуар
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Трансферы
«Аль-Наср» хочет усилиться защитником «Ростова»
29 сентября
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.03 14:43
5
Список дисквалифицированных на матчи 1-го тура РПЛ
2025.07.17 19:17
1
«Ростов» определился с ценой на Сако
2025.01.10 13:28
Агент защитника «Ростова» прокомментировал интерес турецкого клуба
2025.01.10 08:00
Два европейских клуба намерены усилиться защитником «Ростова»
2025.01.06 22:22
1
Агент защитника «Ростова» заявил об интересе к игроку со стороны клубов топ-5 лиг
2025.01.03 08:35
1
Игроком «Ростова» заинтересовались клубы Франции
2024.12.30 10:17
Спортивный директор «Ростова» оценил уровень Осипенко для «Ювентуса»
2024.12.10 13:14
Футболист «Ростова» не закончил школу из-за отсутствия денег
2024.10.07 21:44
1
Фото
«Ростов» выкупил защитника у «Арды»
2024.06.26 10:15
1
Сако из «Ростова» сменил спортивное гражданство
2024.05.27 17:43
3
«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника
2024.04.24 08:12
1
«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч
2024.03.06 23:26
5
В «Ростове» определились с будущим арендованного Сако
2024.03.05 22:35
Защитник «Ростова»: «Хотел бы перейти в «Реал» – это возможно»
2024.02.21 18:18
1
Новичок «Ростова» оценил потенциал Карпина для работы в «Барселоне»
2024.02.21 12:47
Карпин: «Наши судьи даже на Зимнем кубке РПЛ могут начудить и все испортить»
2024.02.02 22:34
1
Фото
«Ростов» арендовал ивуарийского защитника у болгарского клуба
2024.01.30 11:31
«Ростов» подписал ивуарийского защитника
2024.01.29 17:37
«Ростов» согласовал переход ивуарийского защитника
2024.01.20 10:20
3
Главные новости
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Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
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