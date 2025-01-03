Агент защитника «Ростова» заявил об интересе к игроку со стороны клубов топ-5 лиг

Агент защитника «Ростова» Умара Сако Нассер Диалло высказался об интересе к игроку со стороны европейских команд

«Да, мой клиент действительно интересен командам из топ-5 лиг, но он игрок «Ростова» и готов биться за клуб», – сказал Диалло.