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    • Агент защитника «Ростова» заявил об интересе к игроку со стороны клубов топ-5 лиг

    Агент защитника «Ростова» заявил об интересе к игроку со стороны клубов топ-5 лиг

    Агент защитника «Ростова» Умара Сако Нассер Диалло высказался об интересе к игроку со стороны европейских команд

    «Да, мой клиент действительно интересен командам из топ-5 лиг, но он игрок «Ростова» и готов биться за клуб», – сказал Диалло.

    • Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны клубов из Франции.
    • «Ростов» арендовал Сако в январе 2024 года у болгарского клуба «Арда» за 150 тысяч евро, а летом выкупил футболиста за 350 тысяч евро.
    • По данным Transfermarkt, за последний год стоимость игрока сборной Нигера выросла с 600 тысяч до 3,5 миллиона евро.
    • 28-летний Сако провел за «Ростов» в этом году 38 матчей, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.01.2025 08:35
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1735895170
    Руки прочь от ростовского футбола)
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