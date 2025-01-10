Агент защитника «Ростова» прокомментировал интерес турецкого клуба

Агент защитника «Ростова» Умара Сако Нассер Диалло прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Трабзонспора».
«Да, действительно, интерес есть», – сказал Диалло.
- Ранее также сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Бреста».
- «Ростов» арендовал Сако в январе 2024 года у болгарского клуба «Арда» за 150 тысяч евро, а летом выкупил футболиста за 350 тысяч евро.
- По данным Transfermarkt, за последний год стоимость игрока сборной Нигера выросла с 600 тысяч до 3,5 миллиона евро.
- 28-летний Сако провел за «Ростов» в этом году 38 матчей, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.