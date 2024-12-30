Игроком «Ростова» заинтересовались клубы Франции

Несколько клубов Лиги 1 заинтересованы в услугах защитника «Ростова» Умара Сако, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Он является стабильным игроком основного состава команды, и на его продаже клуб РПЛ сможет заработать.

«Ростов» арендовал Сако в январе 2024 года у болгарского клуба «Арда» за 150 тысяч евро, а летом выкупил футболиста за 350 тысяч евро.

По данным Transfermarkt, за последний год стоимость игрока сборной Нигера выросла с 600 тысяч до 3,5 миллиона евро.

28-летний Сако провел за «Ростов» в этом году 38 матчей, отдал 1 передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.