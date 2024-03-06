«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч

Спортивный директор болгарской «Арды» Ивайло Петков подтвердил, что «Ростов» активировал опцию выкупа центрального защитника Умара Сако.

«5 марта в клуб пришла официальная бумага от «Ростова» о выкупе Умара. Сумма трансфера 350 тысяч евро.

Сегодня мы подписали и отправили в Россию необходимые документы. Можно сказать, что сделка состоялась», – сказал Петков.