«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч

Спортивный директор болгарской «Арды» Ивайло Петков подтвердил, что «Ростов» активировал опцию выкупа центрального защитника Умара Сако.
«5 марта в клуб пришла официальная бумага от «Ростова» о выкупе Умара. Сумма трансфера 350 тысяч евро.
Сегодня мы подписали и отправили в Россию необходимые документы. Можно сказать, что сделка состоялась», – сказал Петков.
- Общая сумма трансфера составила 500 тысяч евро с учетом 150 тысяч за аренду.
- 27-летний Сако заигран за сборную Кот-д’Ивуара (1 матч в 2019 году).
- Он помог «Ростову» победить «Крылья Советов» (2:0) в 19-м туре РПЛ.