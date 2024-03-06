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    «Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч

    Спортивный директор болгарской «Арды» Ивайло Петков подтвердил, что «Ростов» активировал опцию выкупа центрального защитника Умара Сако.

    «5 марта в клуб пришла официальная бумага от «Ростова» о выкупе Умара. Сумма трансфера 350 тысяч евро.

    Сегодня мы подписали и отправили в Россию необходимые документы. Можно сказать, что сделка состоялась», – сказал Петков.

    • Общая сумма трансфера составила 500 тысяч евро с учетом 150 тысяч за аренду.
    • 27-летний Сако заигран за сборную Кот-д’Ивуара (1 матч в 2019 году).
    • Он помог «Ростову» победить «Крылья Советов» (2:0) в 19-м туре РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.03.2024 23:26
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    Комментарии (3)
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    Чехов на Садовой
    1709761264
    Нормально ! Дай Бог всё отработает а потом с наваром продадим. Африканцы до 33 лет пашут как черти. Оле, оле, оле, оле Ростов чемпион!
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    TIMOTHY
    1709761396
    Хорошая новость
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    Дед otmoros
    1709762489
    Цепкий, быстрый, думает. Карп ему физику подтянет и будет всех рвать, как тузик грелку.
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