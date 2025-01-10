«Ростов» определился с ценой на Сако

«Ростов» не продаст защитника Умара Сако дешевле, чем за 3-4 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.

На футболиста претедует «Трабзонспор», который готов взять 28-летнего игрока в аренду за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 2 миллиона евро.

Также за Сако следят французский «Брест» и израильские клубы.