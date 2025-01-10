«Ростов» определился с ценой на Сако

«Ростов» не продаст защитника Умара Сако дешевле, чем за 3-4 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.
На футболиста претедует «Трабзонспор», который готов взять 28-летнего игрока в аренду за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 2 миллиона евро.
Также за Сако следят французский «Брест» и израильские клубы.
- «Ростов» арендовал Сако в январе 2024 года у болгарского клуба «Арда» за 150 тысяч евро, а летом выкупил футболиста за 350 тысяч евро.
- По данным Transfermarkt, за последний год стоимость игрока сборной Нигера выросла с 600 тысяч до 3,5 миллиона евро.
- 28-летний Сако провел за «Ростов» в этом году 38 матчей, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.