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    «Ростов» определился с ценой на Сако

    «Ростов» не продаст защитника Умара Сако дешевле, чем за 3-4 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.

    На футболиста претедует «Трабзонспор», который готов взять 28-летнего игрока в аренду за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 2 миллиона евро.

    Также за Сако следят французский «Брест» и израильские клубы.

    • «Ростов» арендовал Сако в январе 2024 года у болгарского клуба «Арда» за 150 тысяч евро, а летом выкупил футболиста за 350 тысяч евро.
    • По данным Transfermarkt, за последний год стоимость игрока сборной Нигера выросла с 600 тысяч до 3,5 миллиона евро.
    • 28-летний Сако провел за «Ростов» в этом году 38 матчей, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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