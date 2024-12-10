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    • Спортивный директор «Ростова» оценил уровень Осипенко для «Ювентуса»

    Спортивный директор «Ростова» оценил уровень Осипенко для «Ювентуса»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин считает, что защитник команды Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе». Также специалист отреагировал на интерес к защитнику Умару Сако со стороны «Бреста».

    «Новость о том, что «Брест» просматривал Сако? Видел, никак не отреагировал на нее. Мы тоже много кого просматриваем. Все клубы кого-то просматривают.

    Слова Николая Писарева, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»? Уважаемый специалист имеет право на свое мнение, как и любой другой болельщик. Но в нынешнее время, думаю, это маловероятно.

    По своему уровню Осипенко, безусловно, мог бы там играть. Пример – новость о Бийоле, который может перейти в «Интер» за 30 миллионов, а ведь мы совсем недавно наблюдали его в нашем чемпионате.

    Многие напрасно недооценивают нашу лигу, хотя она является достаточно сильной и конкурентной», – сказал Рыскин.

    • 28-летний Сако провел в этом сезоне 24 матча за «Ростов».
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Нигера в 2,5 миллиона евро.
    • 30-летний Осипенко провел в текущем сезоне 23 встречи за «Ростов», забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 5 миллионов евро
    • Контрактф обоих игроков с «Ростовом» рассчитаны до 2027 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 13:14
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    Гинер : "Бийол-не пример,мы с Федотом выбросили этот мусор на футбольную периферию,в Италию! 4 млн евро важнее,мы на них столько ценных игроков приобрели!" ТОлько ценность воспрявшего Осипенко для Европы минусуется гражданством,а Бийола-плюсовалась тем же.
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