Спортивный директор «Ростова» оценил уровень Осипенко для «Ювентуса»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин считает, что защитник команды Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе». Также специалист отреагировал на интерес к защитнику Умару Сако со стороны «Бреста».

«Новость о том, что «Брест» просматривал Сако? Видел, никак не отреагировал на нее. Мы тоже много кого просматриваем. Все клубы кого-то просматривают.

Слова Николая Писарева, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»? Уважаемый специалист имеет право на свое мнение, как и любой другой болельщик. Но в нынешнее время, думаю, это маловероятно.

По своему уровню Осипенко, безусловно, мог бы там играть. Пример – новость о Бийоле, который может перейти в «Интер» за 30 миллионов, а ведь мы совсем недавно наблюдали его в нашем чемпионате.

Многие напрасно недооценивают нашу лигу, хотя она является достаточно сильной и конкурентной», – сказал Рыскин.

28-летний Сако провел в этом сезоне 24 матча за «Ростов».

Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Нигера в 2,5 миллиона евро.

30-летний Осипенко провел в текущем сезоне 23 встречи за «Ростов», забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 5 миллионов евро

Контрактф обоих игроков с «Ростовом» рассчитаны до 2027 года.

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