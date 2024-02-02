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    • Карпин: «Наши судьи даже на Зимнем кубке РПЛ могут начудить и все испортить»

    Карпин: «Наши судьи даже на Зимнем кубке РПЛ могут начудить и все испортить»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал судейство в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли».

    • Ростовчане победили со счетом 3:1.
    • На 60-й минуте арбитр Сергей Чебан удалил защитника Умара Сако, дебютировавшего за команду РПЛ.

    – Какие впечатления?

    – Никакие, обычные. Понравилось. В первом тайме очень многое понравилось кроме одного: во время наших атак невнимательно играли в обороне.

    Может, это звучит странно, но из‑за этого пропускали много атак. Понятно, что соперник в хорошей форме, бегут хорошо. Так что было тяжеловато.

    Роналдо успел себя проявить?

    – Каких‑то моментов ярких не было, но в обороне делал все, что нужно. И цеплялся за мячи. Оставил приятное впечатление.

    – Удаление удивило?

    – К Сако никаких претензий нет, там не было удаления. Наши судьи даже здесь могут начудить. Рука на земле, мяч в опорную руку попадает…

    Короче, эти даже здесь могут все испортить. Как обычно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2024 22:34
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    Комментарии (1)
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    Bozigit
    1707404426
    Что поделать? У футболистов ноги кривые, у судей глаза)))
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