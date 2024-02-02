Карпин: «Наши судьи даже на Зимнем кубке РПЛ могут начудить и все испортить»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал судейство в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли».

Ростовчане победили со счетом 3:1.

На 60-й минуте арбитр Сергей Чебан удалил защитника Умара Сако, дебютировавшего за команду РПЛ.

– Какие впечатления?

– Никакие, обычные. Понравилось. В первом тайме очень многое понравилось кроме одного: во время наших атак невнимательно играли в обороне.

Может, это звучит странно, но из‑за этого пропускали много атак. Понятно, что соперник в хорошей форме, бегут хорошо. Так что было тяжеловато.

– Роналдо успел себя проявить?

– Каких‑то моментов ярких не было, но в обороне делал все, что нужно. И цеплялся за мячи. Оставил приятное впечатление.

– Удаление удивило?

– К Сако никаких претензий нет, там не было удаления. Наши судьи даже здесь могут начудить. Рука на земле, мяч в опорную руку попадает…

Короче, эти даже здесь могут все испортить. Как обычно.