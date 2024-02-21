Новичок «Ростова» оценил потенциал Карпина для работы в «Барселоне»

Новый защитник «Ростова» Умар Сако рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.

– Валерий Карпин – как вы можете его описать?

– Хороший профессионал, требовательный.

– Карпин, по первым вашим впечатлениям, смог бы работать, например, в Испании?

– Да, он смог бы работать в Испании. У него есть потенциал. В каких клубах? В «Атлетико» Мадрид, «Атлетике» Бильбао или, например, в «Барселоне» – почему нет? В футболе все возможно.

– На какого европейского тренера похож Карпин?

– На Хави – мне кажется, у них есть общие черты. И на нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, по поведению они похожи.