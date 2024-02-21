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    • Новичок «Ростова» оценил потенциал Карпина для работы в «Барселоне»

    Новичок «Ростова» оценил потенциал Карпина для работы в «Барселоне»

    Новый защитник «Ростова» Умар Сако рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин – как вы можете его описать?

    – Хороший профессионал, требовательный.

    – Карпин, по первым вашим впечатлениям, смог бы работать, например, в Испании?

    – Да, он смог бы работать в Испании. У него есть потенциал. В каких клубах? В «Атлетико» Мадрид, «Атлетике» Бильбао или, например, в «Барселоне» – почему нет? В футболе все возможно.

    – На какого европейского тренера похож Карпин?

    – На Хави – мне кажется, у них есть общие черты. И на нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, по поведению они похожи.

    • «Ростов» арендовал ивуарийца Сако в январе у болгарского клуба «Арда».
    • Карпин был главным тренером испанской «Мальорки» в 2014–2015 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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