«Ростов» подписал ивуарийского защитника

Центральный защитник Умар Сако перешел из «Арды» в «Ростов».

«Сако успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Ростовом», – сообщил агент футболиста Нассер Диалло.

Сообщалось, что ростовчане арендуют 27-летнего игрока до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа, а общая сумма сделки может составить 500 тысяч евро.