«Ростов» подписал ивуарийского защитника

Центральный защитник Умар Сако перешел из «Арды» в «Ростов».
«Сако успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Ростовом», – сообщил агент футболиста Нассер Диалло.
Сообщалось, что ростовчане арендуют 27-летнего игрока до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа, а общая сумма сделки может составить 500 тысяч евро.
- Сако заигран за сборную Кот-д`Ивуара (1 матч в 2019 году).
- В этом сезоне игрок провел за «Арду» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.