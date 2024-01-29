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    «Ростов» подписал ивуарийского защитника

    Центральный защитник Умар Сако перешел из «Арды» в «Ростов».

    «Сако успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Ростовом», – сообщил агент футболиста Нассер Диалло.

    Сообщалось, что ростовчане арендуют 27-летнего игрока до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа, а общая сумма сделки может составить 500 тысяч евро.

    • Сако заигран за сборную Кот-д`Ивуара (1 матч в 2019 году).
    • В этом сезоне игрок провел за «Арду» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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