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    Умар Сако - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Умар
    Фамилия Сако
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Абобо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1996 (26 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2022 1' -60' Тироль (Ваттенс) 2:1 ЛАСК (Линц)
    56'
    20.05.2022 1' -46' ЛАСК (Линц) 3:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    30'
    14.05.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    42'
    07.05.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:3 Хартберг (Хартберг)
    26.04.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 4:0 ЛАСК (Линц)
    23.04.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Альтах (Альтах)
    16.04.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 0:0 ЛАСК (Линц)
    43'
    02.04.2022 1' -46' ЛАСК (Линц) 0:2 Рид (Рид)
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