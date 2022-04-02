Умар Сако - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Сако
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абобо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Сако
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абобо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2022
|1' -60'
|Тироль (Ваттенс)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|56'
|20.05.2022
|1' -46'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|30'
|14.05.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|42'
|07.05.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:3
|Хартберг (Хартберг)
|26.04.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|4:0
|ЛАСК (Линц)
|23.04.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|16.04.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|43'
|02.04.2022
|1' -46'
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Рид (Рид)