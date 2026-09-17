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Команды
Ростов
Умар Сако
Статистика
€ 2,50 млн
Умар Сако - статистика
Ростов
4 мая 1996 (30), Абобо
#3 | Защитник
191 см
Нигер | Кот-д'Ивуар
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
1' - 90'
64'
45'
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
46' - 90'
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Болгария. Первая лига 2023/2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
46' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
46' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
46' - 90'
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