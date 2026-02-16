Введите ваш ник на сайте
  Получающий норвежское гражданство Хайкин рассказал о своем отношении к России

Получающий норвежское гражданство Хайкин рассказал о своем отношении к России

Сегодня, 11:31
7

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, как относится к России.

  • Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 году он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Ранее голкипер объяснил, зачем получает норвежское гражданство.

«Я никогда не отказывался от своей принадлежности к России. Меня многое с ней связывает, до сих пор представляю ее в спортивной карьере. Если кто-то считает иначе – это их мнение, каждый имеет на него право, никого не собираюсь переубеждать.

Продолжаю контактировать с парой ребят, с которыми играл в школе «Торпедо», с первым моим тренером вратарей в ней Дмитрием Гуленковым. Но жизнь повернулась так, что счастье – и футбольное, и личное», – сказал Хайкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1771230971
Что же это "многое" ?
Ответить
evgen64
1771231082
Всё верно говорит
Ответить
Интерес
1771232579
Да мы бы о тебе и не вспоминали-уехал и уехал,но у кого-то свербит в опе(дупе),и они постоянно норовят "воскресить" тебя. Ну решила власть,что можно хоть десять паспортов иметь, не сдавая российский, значит, ничего не нарушил.Они ведь о будущем детей в тот момент думали...Своих...
Ответить
шахта Заполярная
1771233687
Я этого хайкина не знал и знать не хочу. Больше писать нечего.
Ответить
SLADE2019
1771234204
У норвежцев неплохая сборная нарисовалась. На ЧМ могут выстрелить. Будет ли ему место в основе, сомнительно. Тем не менее, поездка на ЧМ большое событие для каждого футболиста. Удачи.
Ответить
Fju-2
1771237606
Квасные патриоты негодуют.
Ответить
boris63
1771243909
Кто такой, чо говорит, фик его знает.
Ответить
