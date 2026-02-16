Получающий норвежское гражданство Хайкин рассказал о своем отношении к России

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, как относится к России.

Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.

С 2019 году он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.

Ранее голкипер объяснил, зачем получает норвежское гражданство.

«Я никогда не отказывался от своей принадлежности к России. Меня многое с ней связывает, до сих пор представляю ее в спортивной карьере. Если кто-то считает иначе – это их мнение, каждый имеет на него право, никого не собираюсь переубеждать.

Продолжаю контактировать с парой ребят, с которыми играл в школе «Торпедо», с первым моим тренером вратарей в ней Дмитрием Гуленковым. Но жизнь повернулась так, что счастье – и футбольное, и личное», – сказал Хайкин.