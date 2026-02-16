Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Зенита» объяснил хорошую форму Вендела: «Он стремится уехать»

Экс-игрок «Зенита» объяснил хорошую форму Вендела: «Он стремится уехать»

Сегодня, 11:23
1

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил форму бразильского хавбека Вендела на зимних сборах команды.

«Вендел вернулся на свой уровень, играет в порядке. У него есть свои причины, чтобы быть в хорошей форме: он уже длительное время стремится уехать, ему нужно быть на виду. Работоспособность у него очень высокая.

Мастера, как правило, потихонечку входят, они никогда не форсируют. Я почему и удивился, что Вендел на таком уровне находится, уже на сборах отличается такой мобильностью, несмотря на то, что там часть тренировок пропустил.

Это просто подтверждает истину, что у бразильцев очень огромный потенциал. Просто его по разным причинам они не всегда демонстрируют.

Тут еще и от здоровья зависит. Если ты знаешь, что тебе что-то нельзя, если ты потом восстанавливаться будешь долго, то ты и не будешь [так отдыхать]. А Вендел хорошо знает свой организм, он знает, что все равно здесь будет лучшим, поэтому он и не переживает», – сказал Веденеев.

  • Первый зимний сбор «Зенита» в Дохе начался 15 января, а полузащитник Вендел приехал в расположение команды вечером 22 января и приступил к тренировкам на следующий день.
  • 28-летний бразилец в этом сезоне провел за петербуржцев 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Веденеев Сергей
Айболид
1771232534
Тогда уже не уехать , а убежать .
