Экс-игрок «Зенита» объяснил хорошую форму Вендела: «Он стремится уехать»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил форму бразильского хавбека Вендела на зимних сборах команды.
«Вендел вернулся на свой уровень, играет в порядке. У него есть свои причины, чтобы быть в хорошей форме: он уже длительное время стремится уехать, ему нужно быть на виду. Работоспособность у него очень высокая.
Мастера, как правило, потихонечку входят, они никогда не форсируют. Я почему и удивился, что Вендел на таком уровне находится, уже на сборах отличается такой мобильностью, несмотря на то, что там часть тренировок пропустил.
Это просто подтверждает истину, что у бразильцев очень огромный потенциал. Просто его по разным причинам они не всегда демонстрируют.
Тут еще и от здоровья зависит. Если ты знаешь, что тебе что-то нельзя, если ты потом восстанавливаться будешь долго, то ты и не будешь [так отдыхать]. А Вендел хорошо знает свой организм, он знает, что все равно здесь будет лучшим, поэтому он и не переживает», – сказал Веденеев.
- Первый зимний сбор «Зенита» в Дохе начался 15 января, а полузащитник Вендел приехал в расположение команды вечером 22 января и приступил к тренировкам на следующий день.
- 28-летний бразилец в этом сезоне провел за петербуржцев 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.