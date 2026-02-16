Фассон отклонил два предложения «Локомотива» о продлении контракта

«Локомотив» продолжает обсуждение условий нового контракта с защитником Лукасом Фассоном.
Ранее клуб предлагал ему соглашения на 3 и 4 года, однако сторонам не удалось договориться.
Срок текущего контракта Фассона с клубом истекает 30 июня 2026 года.
Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интернасьонала» и «Ботафого».
- 24-летний Фассон в этом сезоне провел 20 матчей за «Локомотив», сделал 2 ассиста.
- Летом 2022 года красно-зеленые приобрели бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро без учета бонусов.
