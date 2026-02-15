Введите ваш ник на сайте
Слуцкий – о Дзюбе: «Все атрибуты звездульки-капризульки»

Сегодня, 12:37
3

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

Ранее Слуцкий заявил, что Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку».

«Дзюба может обидеться даже на подстаканник. Надо его знать, у него очень много наигранных вещей. У него все атрибуты звездульки-капризульки присутствуют. Тут я не буду, тут я не хочу, тут я не поеду.

Это такая напускная история, я на это даже внимания не обращаю», – сказал Слуцкий.

Источник: ютуб-канал «За деньги»
Россия. Премьер-лига Акрон Шанхай Шэньхуа Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1771149327
«Все атрибуты звездульки-капризульки» - про "свистульку" забыл упомянуть! Гыгыгы.
Ответить
Таврида
1771151220
Никто не поведется, Слуцкий с Зюбой у себя на шоу много больше жестили.
Ответить
Цугундeр
1771151725
..звездуна-п.з.ду.на..
Ответить
