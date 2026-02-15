Слуцкий – о Дзюбе: «Все атрибуты звездульки-капризульки»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

Ранее Слуцкий заявил, что Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку».

«Дзюба может обидеться даже на подстаканник. Надо его знать, у него очень много наигранных вещей. У него все атрибуты звездульки-капризульки присутствуют. Тут я не буду, тут я не хочу, тут я не поеду.

Это такая напускная история, я на это даже внимания не обращаю», – сказал Слуцкий.