Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк – о недостатке игровой практики у своего клиента в «Ахмате»: «Может, подарю Черчесову очки»

Селюк – о недостатке игровой практики у своего клиента в «Ахмате»: «Может, подарю Черчесову очки»

Сегодня, 09:36

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, его клиент, недоволен количеством игровой практики.

«У Мохамеда контракт с «Ахматом» на три года. Более того, «Ахмат» приложил огромные усилия, чтобы вытащить его из Саудовской Аравии, где у него был год контракта. Другое дело, что тогда тренером был Александр Сторожук. Сейчас пришел великий и могучий Станислав Саламович, понятно, что Мохамеду не хватает игрового времени, но я ему не ищу команду. Перед тем как он перешел в Грозный, у него было предложения от десяти клубов Турции и четырех команд ОАЭ, были две команды из Испании. Но для него «Ахмат» – родной дом, он чувствует себя там шикарно, даже в Грозном квартиру купил.

У Черчесова было восемь матчей без побед, может, если бы играл Конате, команда бы чаще побеждала. Мохамед поехал играть за сборную Буркина‑Фасо на Кубок Африки. Уверен, он себя проявит. Просто Станислав Саламович не видит его. Может, подарю ему очки на Новый год, чтобы он пригляделся.

Конате и Георгий Мелкадзе – игроки разного типа. Пока рано что‑либо говорить, все решает «Ахмат». Может быть, Черчесов сейчас посмотрит, как Конате играет, и поймет, как использовать его лучшие стороны. Тренеры приходят и уходят, а игроки, которые отдали сердце клубу, остаются», – сказал Селюк.

  • Конате захотел покинуть «Ахмат».
  • У Мохамеда в этом сезоне 18 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
  • 28-летний футболист стоит 2 миллиона евро.

Еще по теме:
Игрок «Ахмата» недоволен Черчесовым 5
Селюк считает, что Сергееву и Комличенко следовало уйти из РПЛ
Лучший бомбардир в истории «Ахмата» отказал двум клубам РПЛ
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Конате Мохамед Черчесов Станислав Селюк Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
10:15
Клубу РПЛ грозит блокировка счетов и арест имущества
10:00
3
ФотоСафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером
09:15
Решения УЕФА по России, кандидаты на замену Рахимову в «Рубине», шейхи зайдут в РПЛ и другие новости
01:18
1
Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»
00:35
3
Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение
00:30
2
Раскрыт клуб РПЛ с серьезными финансовыми проблемами
00:04
3
УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК
Вчера, 23:55
12
Клубу РПЛ грозит трансферный бан
Вчера, 23:37
Все новости
Все новости
Бабич – о восстановлении: «Заново учусь ходить»
10:34
1
«Средний тренер, который ничего не достиг»: оценен уровень Карпина
09:46
1
Селюк – о недостатке игровой практики у своего клиента в «Ахмате»: «Может, подарю Черчесову очки»
09:36
Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»
00:35
3
Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение
00:30
2
Раскрыт клуб РПЛ с серьезными финансовыми проблемами
00:04
3
УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК
Вчера, 23:55
12
Рахимов не включил Семака в число лучших тренеров сезона РПЛ
Вчера, 23:45
2
Клубу РПЛ грозит трансферный бан
Вчера, 23:37
Ведущая «Матч ТВ» ослепла на один глаз
Вчера, 23:14
10
Олег Иванов дал совет «Локомотиву», как поступить с Бариновым
Вчера, 22:55
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
Вчера, 22:20
Представитель Дзюбы: «Наш футбол заслужил, чтобы Артем еще поиграл»
Вчера, 21:38
3
Стало известно о конфликте среди игроков «Сочи»
Вчера, 21:33
4
Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне
Вчера, 21:09
7
ФотоВ «Локомотиве» определили лучшего игрока ноября-декабря
Вчера, 20:45
Рахимов близок к отставке из «Рубина»
Вчера, 20:22
2
Словенец из «Динамо Мх» пожаловался на криминал в Европе
Вчера, 20:18
2
Фото«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
Вчера, 19:29
1
Стало известно, какой рекорд хочет побить Дзюба в 2026 году
Вчера, 19:13
5
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро
Вчера, 19:04
6
«Краснодар» сохранит бразильского защитника
Вчера, 18:33
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
Вчера, 18:26
10
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке
Вчера, 18:15
17
Премиальный спонсор увеличит финансирование махачкалинского «Динамо»
Вчера, 18:05
2
Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
Вчера, 17:45
10
Словенец из «Динамо Мх» определил страну с самыми красивыми девушками
Вчера, 17:25
1
«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»
Вчера, 17:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 