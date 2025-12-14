Селюк – о недостатке игровой практики у своего клиента в «Ахмате»: «Может, подарю Черчесову очки»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, его клиент, недоволен количеством игровой практики.

«У Мохамеда контракт с «Ахматом» на три года. Более того, «Ахмат» приложил огромные усилия, чтобы вытащить его из Саудовской Аравии, где у него был год контракта. Другое дело, что тогда тренером был Александр Сторожук. Сейчас пришел великий и могучий Станислав Саламович, понятно, что Мохамеду не хватает игрового времени, но я ему не ищу команду. Перед тем как он перешел в Грозный, у него было предложения от десяти клубов Турции и четырех команд ОАЭ, были две команды из Испании. Но для него «Ахмат» – родной дом, он чувствует себя там шикарно, даже в Грозном квартиру купил.

У Черчесова было восемь матчей без побед, может, если бы играл Конате, команда бы чаще побеждала. Мохамед поехал играть за сборную Буркина‑Фасо на Кубок Африки. Уверен, он себя проявит. Просто Станислав Саламович не видит его. Может, подарю ему очки на Новый год, чтобы он пригляделся.

Конате и Георгий Мелкадзе – игроки разного типа. Пока рано что‑либо говорить, все решает «Ахмат». Может быть, Черчесов сейчас посмотрит, как Конате играет, и поймет, как использовать его лучшие стороны. Тренеры приходят и уходят, а игроки, которые отдали сердце клубу, остаются», – сказал Селюк.