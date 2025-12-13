Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Ахмата» недоволен Черчесовым

Сегодня, 09:52
3

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, его клиент, недоволен количеством игровой практики.

«Надо спрашивать у «Ахмата», потому что у Конате контракт на три года. Мохамед недоволен, как Черчесов его использует, но решать будет клуб. Мы расторгли прошлый контракт ради «Ахмата», но у Черчесова другой подход. Возможно, у клуба не было бы серии из восьми матчей без побед, если бы Конате играл.

В целом футболиста всe устраивает, руководство клуба выполняет все обязательства, болельщики его любят. Сейчас нет поисков новой команды, но их будет достаточно, потому что скоро пройдет Кубок Африки. Летом было клубов десять из Турции, которые хотели его подписать, четыре команды из ОАЭ. Конате нужна игровая практика. Возможно, «Ахмат» захочет отдать его в аренду. Если клуб захочет, то я допускаю уход игрока. Мы свяжемся с клубом либо во время Кубка Африки, либо после турнира и найдем варианты», – сказал Селюк.

  • Конате захотел покинуть «Ахмат».
  • У Мохамеда в этом сезоне 18 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
  • 28-летний футболист стоит 2 миллиона евро.

Еще по теме:
Названа причина, по которой Черчесов не возглавит «Спартак» и «Динамо» 12
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера 15
Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Конате Мохамед Черчесов Станислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1765611451
_ в ЦСКА
Ответить
Cleaner
1765614642
Жулик Селюк впарил Ахмату игрока, который не тянет уровень, который установил Черчесов. Что то не нравится, пусть валит вместе со своим подопечным сразу в эти ДЕСЯТЬ КОМАНД ИЗ Турции, которые типа заинтересованы в Конате...
Ответить
SLADE2019
1765619970
Заколебал Селюк своим Конате. Кризис жанра, судя по всему.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
ФотоЛучший игрок в истории «Краснодара» завершил карьеру
14:21
«Представляешь, сколько баб у меня было?»: Радимов рассказал о богатой жизни в 90-е годы
14:12
1
У «Рубина» есть 4 кандидата на замену Рахимову
13:29
1
В Петербурге прокомментировали подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»
13:00
5
Роналду планируют снять в новой части легендарного фильма
12:23
1
Селюк ответил, кто должен возглавлять «Динамо» весной
12:13
2
ВидеоФанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии
11:58
1
Прогноз Гасилина на исход чемпионской гонки РПЛ
11:36
4
Символическая сборная сезона Первой лиги
11:28
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
13:52
Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:40
Словенец из «Динамо Мх»: «Российский паспорт мне не нужен»
13:18
2
Олег Иванов определил лучшую команду РПЛ: «Вне конкуренции»
12:50
1
Россия получит от УЕФА деньги за неучастие в еврокубках
12:44
1
Селюк ответил, кто должен возглавлять «Динамо» весной
12:13
2
1-й тренер Соболева сравнил Александра с Дзюбой
11:48
3
Прогноз Гасилина на исход чемпионской гонки РПЛ
11:36
4
Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ
11:16
2
Символическая сборная 1-й части сезона РПЛ
10:58
10
Губерниев определил разочарование года в российском футболе
10:47
УЕФА принял решение по России в новом сезоне Лиги наций
10:40
13
Дьяков уличил «Динамо» в «большой ошибке»
10:27
1
Аршавин прокомментировал информацию о сокращении бюджета «Зенита»
10:19
1
На защитника «Зенита» появились новые претенденты
10:05
1
Реакция Червиченко на возможный трансфер Денисова из «Спартака» в «Зенит»: «Для игрока это повышение в классе»
09:57
3
Игрок «Ахмата» недоволен Черчесовым
09:52
3
Канчельскис прокомментировал желание «Зенита» подписать спартаковца Денисова
09:43
1
Булыкин определил, кто популярнее в Европе – «Зенит» или «Спартак»
09:15
12
«Зенит» обозначил, за сколько готов продать Жерсона
00:20
Гасилин – о готовящемся трансфере Денисова из «Спартака» в «Зенит»: «Тяжело переходить из середняка в топ-клуб»
00:05
14
Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о предстоящей операции
Вчера, 23:53
4
В сборной России определили 1-го номера
Вчера, 23:43
Жерсон прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»
Вчера, 23:19
2
Топ-3 игрока сезона РПЛ по версии Быстрова
Вчера, 23:01
4
Селюк назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству: «Нет никаких сомнений»
Вчера, 22:47
8
Организаторы опроса на лучшего игрока России вынуждены остановить голосование
Вчера, 22:40
4
«Краснодар» может потратить 5 миллионов на воспитанника «Зенита»
Вчера, 22:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 