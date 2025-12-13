Игрок «Ахмата» недоволен Черчесовым

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, его клиент, недоволен количеством игровой практики.

«Надо спрашивать у «Ахмата», потому что у Конате контракт на три года. Мохамед недоволен, как Черчесов его использует, но решать будет клуб. Мы расторгли прошлый контракт ради «Ахмата», но у Черчесова другой подход. Возможно, у клуба не было бы серии из восьми матчей без побед, если бы Конате играл.

В целом футболиста всe устраивает, руководство клуба выполняет все обязательства, болельщики его любят. Сейчас нет поисков новой команды, но их будет достаточно, потому что скоро пройдет Кубок Африки. Летом было клубов десять из Турции, которые хотели его подписать, четыре команды из ОАЭ. Конате нужна игровая практика. Возможно, «Ахмат» захочет отдать его в аренду. Если клуб захочет, то я допускаю уход игрока. Мы свяжемся с клубом либо во время Кубка Африки, либо после турнира и найдем варианты», – сказал Селюк.