УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК

УЕФА узнал об изменении позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

МОК ранее рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах к турнирам с флагом, гимном и другой государственной символикой.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

Как сообщает Press Association, УЕФА принял решение не менять свою позицию. Российских клубов и сборных в европейских футбольных соревнованиях по-прежнему не будет ни в каком виде.

Ситуация в контексте УЕФА не изменится до полного политического урегулирования украинского кризиса. Пока оно не случится, многие страны откажутся играть с Россией.