УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК

Вчера, 23:55
3

УЕФА узнал об изменении позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

  • МОК ранее рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах к турнирам с флагом, гимном и другой государственной символикой.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.

Как сообщает Press Association, УЕФА принял решение не менять свою позицию. Российских клубов и сборных в европейских футбольных соревнованиях по-прежнему не будет ни в каком виде.

Ситуация в контексте УЕФА не изменится до полного политического урегулирования украинского кризиса. Пока оно не случится, многие страны откажутся играть с Россией.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Пригожин Женя
1765660046
Уефа гнилые гниды!
Ответить
CSKA471
1765660081
Плохие люди, некудышные руководители
Ответить
vick-north-west
1765660618
Но ведь победа в СВО лучше, чем какие-то мелкие победы в матчах ЛЧ, по 2-3 штуки в год!!!
Ответить
