«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин убежден, что клубу нужен иностранный тренер.

«Спартак» за 20 лет один раз был чемпионом. Если у них это желание не пропало, то надо брать иностранного тренера, а не россиянина. Нужен тот, кто сможет управлять этой группой легионеров в команде, они там не все простые, знают себе цену. Российские же тренеры ещe ничего не добились, не показали чемпионских результатов. Те же Юран, Аленичев, Парфeнов и остальные – это хорошие ребята, но за плечами у них особо нет результата. «Спартаку» же нужно чемпионство.

Стеночки и забегания были раньше, но нужно понимать, что футбол и технологии движутся вперeд. Раньше и тренеров в командах было всего два, но сейчас не так, да и аналитика стала сумасшедшая», – сказал Заварзин.