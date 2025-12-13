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  • «Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»

«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»

13 декабря 2025, 17:07
3

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин убежден, что клубу нужен иностранный тренер.

«Спартак» за 20 лет один раз был чемпионом. Если у них это желание не пропало, то надо брать иностранного тренера, а не россиянина. Нужен тот, кто сможет управлять этой группой легионеров в команде, они там не все простые, знают себе цену. Российские же тренеры ещe ничего не добились, не показали чемпионских результатов. Те же Юран, Аленичев, Парфeнов и остальные – это хорошие ребята, но за плечами у них особо нет результата. «Спартаку» же нужно чемпионство.

Стеночки и забегания были раньше, но нужно понимать, что футбол и технологии движутся вперeд. Раньше и тренеров в командах было всего два, но сейчас не так, да и аналитика стала сумасшедшая», – сказал Заварзин.

  • В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.
  • В качестве врио его сменил Вадим Романов.
  • «Спартак» без чемпионства с 2017 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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k611
1765641898
Нужно добавить - "толкового" иностранного тренера. Сколько иностранцев уже было мы знаем, а результат кроме Карерры никто не дал...
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alefreddy
1765807326
есть здравый смысл в этом
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