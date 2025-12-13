Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале

Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале

Сегодня, 15:52
2

Ян Джапо, защитник «Динамо Мх», поделился своими тратами.

  • 23-летний словенец в России 1,5 года.
  • Джапо провел за махачкалинцев 23 матча, забил 2 гола.
  • Футболист стоит 500 тысяч евро.

– Если сравнивать жизнь в России и Словении, где дороже?

– Могу сказать, что в Словении все дороже, чем в Дагестане: еда, какие-то вещи в магазинах, такси, квартиры. Посидеть вдвоем в хорошем словенском ресторане обойдется примерно 100 евро.

– Сколько вам нужно в месяц на жизнь в Дагестане?

– Я трачу очень мало. В месяц уходит примерно 500 евро в Махачкале и 1000 евро в Словении. Для понимания, у нас плитка шоколада Milka стоит 400 рублей, а в Дагестане – рублей 150.

– Сколько в Словении стоит коммуналка?

– С учетом газа, электричества – примерно 400 евро в месяц. При этом средняя зарплата по Словении – около 1500 евро, плюс часть этих денег уходит тебе в счет будущей пенсии. Если же снимать обыкновенную квартиру, это выйдет минимум 70 тысяч рублей в месяц.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Динамо Мх Джапо Ян
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765633694
А ноют в Словении тоже в два раза больше, или меньше???
Ответить
