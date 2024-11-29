Защитник «Динамо» Мх Ян Джапо сделал выбор между российскими топ-клубами.
– Если у вас будет выбор – перейти в «Зенит» или в «Спартак», – куда пойдете?
– Выберу «Зенит». Мне очень нравится Санкт-Петербург. Город красивый.
– Что думаете о Зените? Они шесть раз подряд выиграли чемпионат.
– «Зенит» – отличный клуб. Они играют в хороший футбол, добиваются результатов. Думаю, что все их последние чемпионства заслужены.
– Это не убивает конкуренцию, на ваш взгляд?
– Нет, просто посмотрите на другие чемпионаты. В каждой стране есть такая команда, которая на голову выше других. Это нормальная история. Сейчас в России «Зенит» сильнее всех.
– Но ведь «Зенит» еще и самый богатый клуб России.
– Я знаю, да. Они в России – как «Манчестер Сити» в Англии – могут себе позволить любого игрока.
- Игрок перешел в «Динамо Мх» летом из словенского «Домжале».
- Контракт Яна рассчитан до 2028 года.
- В этом сезоне у 22-летнего Джапо 15 матчей, гол.
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