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  • Джапо из «Динамо Мх» сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком»

Джапо из «Динамо Мх» сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком»

29 ноября 2024, 17:36
32

Защитник «Динамо» Мх Ян Джапо сделал выбор между российскими топ-клубами.

– Если у вас будет выбор – перейти в «Зенит» или в «Спартак», – куда пойдете?

– Выберу «Зенит». Мне очень нравится Санкт-Петербург. Город красивый.

– Что думаете о Зените? Они шесть раз подряд выиграли чемпионат.

– «Зенит» – отличный клуб. Они играют в хороший футбол, добиваются результатов. Думаю, что все их последние чемпионства заслужены.

– Это не убивает конкуренцию, на ваш взгляд?

– Нет, просто посмотрите на другие чемпионаты. В каждой стране есть такая команда, которая на голову выше других. Это нормальная история. Сейчас в России «Зенит» сильнее всех.

– Но ведь «Зенит» еще и самый богатый клуб России.

– Я знаю, да. Они в России – как «Манчестер Сити» в Англии – могут себе позволить любого игрока.

  • Игрок перешел в «Динамо Мх» летом из словенского «Домжале».
  • Контракт Яна рассчитан до 2028 года.
  • В этом сезоне у 22-летнего Джапо 15 матчей, гол.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Динамо Мх Зенит Спартак Джапо Ян
Комментарии (32)
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alefreddy
1732891759
бабло выбирает а не город красивый
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WILDLING_HRUNDEL
1732893169
Спам это днище
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FCSpartakM
1732893233
"В каждой стране есть такая команда" Нет, не в каждой. В адекватных чемпах нет клуба на гособеспечении и скупающего себе все, что можно
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rammax fcsm
1732895264
Джапо может идти в джапо
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Лицом_на_клаве
1732895686
Парень знает толк в футболе! У него есть вкус! )))))
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ziborock
1732897318
Нет такой команды Зенит! Есть Газпром (Рио-де-Жанейро)!
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russkiisergei
1732897971
он просто не понимает по Русски!!! а, всем ведь известно, что "зенит - ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!!"
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serhio80
1732900839
Ну если из бо-м-жале перешел, то понятно что выберет)
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andr45
1732906035
Щелкопер, конечно, *удак*, задавая подобный вопрос игрочишке, на которого позарилось только некое «Динамо», расположенное в Махачкале) Но разве не смешно, что каждая публикация обязательно содержит упоминание о «Спартаке») Оно и понятно — «Спартак» — это имя, самое популярное и в России, и за ее пределами) А если какой-то журналистик не упомянет «Спартак», то это издание обречено на небытие) Впрочем, и депутаты ГД, и ее руководство это прекрасно понимают, почему на пленарных заседаниях значительное время уделяется проблемам этого всенародного любимца)
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FWSPM
1732911860
Достойный кандидат в помощь Соболеву. Надо рассмотреть.
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