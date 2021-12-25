- 25 декабря 2021
- 16:55 Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
- 11 декабря 2020
- 17:25 «Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
- 14 августа 2018
- 10:08 Фото «Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком 11
- 12 августа 2018
- 15:10 Nogomania: нападающий «Домжале» Бизяк может продолжить карьеру в «Уфе» 6
- 3 августа 2018
- 11:31 Защитник «Уфы» Йокич: «Не помню, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении» 2
- 06:10 «Уфа» позволила России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА 31
- 00:59 Гендиректор «Уфы»: «Рад, что мы не подвели Россию» 13
- 2 августа 2018
- 23:22 Лига Европы. «Уфа» вырвала ничью у «Домжале» и вышла в следующий раунд 59
- 26 июля 2018
- 18:50 Лига Европы. «Уфа» дома сыграла вничью с «Домжале» во втором квалификационном раунде 35
- 06:43 Газизов: «На матче «Уфы» с «Домжале» в Лиге Европы будет аншлаг» 8
- 20 июля 2018
- 00:27 «Уфа» сыграет с «Домжале» во 2-м квалификационном раунде ЛЕ 16
- 24 августа 2017
- 23:50 Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира 2
- 17 августа 2017
- 23:37 Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале» 3
- 28 июня 2017
- 19:13 Фото Бывший полузащитник «Локомотива» Ибричич стал игроком «Домжале» 3
- 26 июня 2017
- 20:00 Фото «Ростов» приобрел полузащитника «Домжале» 5