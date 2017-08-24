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    Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира

    Определись очередные участники группового этапа Лиги Европы. Ими стали «Атлетик», «Марсель», «Русенборг», «Милан» и «Эвертон».

    Отметим, что финалист прошлого розыгрыша еврокубка – «Аякс» – выбыл из борьбы за трофей.

    Лига Европы. 4-й раунд. Ответные матчи

    Атлетик (Испания) – Панатинаикос (Греция) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Муньяин, 22.

    Первый матч – 3:2

    Марсель (Франция) – Домжале (Словения) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жермен, 28; 2:0 – Жермен, 56; 3:0 – Товен, 86.

    Первый матч – 1:1

    Русенборг (Норвегия) – Аякс (Голландия) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бендтнер, 26; 1:1 – Юнес, 60; 1:2 – Шоне, 61; 2:2 – Адегберно, 80; 3:2 – Адегберно, 89.

    Первый матч – 1:0

    Шкендия (Македония) – Милан (Италия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Кутроне, 13.

    Первый матч – 0:6

    Хайдук (Хорватия) – Эвертон (Англия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Радошевич, 43; 1:1 – Сигурдссон, 46.

    Первый матч – 0:2

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 23:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 августа 2017, 04:14

      Аякс вылетел из турнира ??? Куда идут деньги Амстердамцев, закрывать нужно нац. проэкт немедленно !!! Разворовали голландскую казну, столько вбухано в трансферы а результата ноль !!

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