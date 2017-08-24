Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира

Определись очередные участники группового этапа Лиги Европы. Ими стали «Атлетик», «Марсель», «Русенборг», «Милан» и «Эвертон».
Отметим, что финалист прошлого розыгрыша еврокубка – «Аякс» – выбыл из борьбы за трофей.
Лига Европы. 4-й раунд. Ответные матчи
Атлетик (Испания) – Панатинаикос (Греция) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Муньяин, 22.
Первый матч – 3:2
Марсель (Франция) – Домжале (Словения) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Жермен, 28; 2:0 – Жермен, 56; 3:0 – Товен, 86.
Первый матч – 1:1
Русенборг (Норвегия) – Аякс (Голландия) – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Бендтнер, 26; 1:1 – Юнес, 60; 1:2 – Шоне, 61; 2:2 – Адегберно, 80; 3:2 – Адегберно, 89.
Первый матч – 1:0
Шкендия (Македония) – Милан (Италия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Кутроне, 13.
Первый матч – 0:6
Хайдук (Хорватия) – Эвертон (Англия) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Радошевич, 43; 1:1 – Сигурдссон, 46.
Первый матч – 0:2