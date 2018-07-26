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    Газизов: «На матче «Уфы» с «Домжале» в Лиге Европы будет аншлаг»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ожидает аншлаг на домашнем матче квалификации Лиги Европы против «Домжале».

    Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Домжале» состоится в четверг, 26 июля, в 17:00 по московскому времени.

    – Все готово, город в предвкушении. Нас ждет историческое событие! Погода будет шикарная, стадион полный. Что еще нужно для классного футбола?!

    – Уже точно ясно, что будет аншлаг (вместимость стадиона «Нефтяник» составляет 15 тысяч зрителей. – Прим. ред.)?

    – Да. Ну, если не считать трибуны, которая по правилам выделена для гостей.

    – Словенских фанатов совсем не будет?

    – Как нам сказали, будет один или два человека (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2018 06:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 17:44

      Удачного начала в евро-кубках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 26 июля 2018, 12:54

      Здорово, когда большие турниры приходят не только в столицу. Уфа будем поддерживать, ждем красивого футбола и победы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 10:22

      для Уфы это безусловно особенное событие, желаю победы и чтобы все прошло на ура!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 июля 2018, 07:40

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 26 июля 2018, 07:11

      Как там Уфа без Симака?
      Надеюсь, нашла силы восстановиться после перерыва.

      0
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      Рейтинг: +18

      Fotball > VSt 26 июля 2018, 11:51

      Также,как и без Гончаренко!

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 26 июля 2018, 06:54

      Желаем победы!

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 июля 2018, 06:53

      Вперед УФА. Верим

      3
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