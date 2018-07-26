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  • Газизов: «На матче «Уфы» с «Домжале» в Лиге Европы будет аншлаг»

Газизов: «На матче «Уфы» с «Домжале» в Лиге Европы будет аншлаг»

26 июля 2018, 06:43
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ожидает аншлаг на домашнем матче квалификации Лиги Европы против «Домжале».

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Домжале» состоится в четверг, 26 июля, в 17:00 по московскому времени.

– Все готово, город в предвкушении. Нас ждет историческое событие! Погода будет шикарная, стадион полный. Что еще нужно для классного футбола?!

– Уже точно ясно, что будет аншлаг (вместимость стадиона «Нефтяник» составляет 15 тысяч зрителей. – Прим. ред.)?

– Да. Ну, если не считать трибуны, которая по правилам выделена для гостей.

– Словенских фанатов совсем не будет?

– Как нам сказали, будет один или два человека (смеется).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Уфа Домжале Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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kaa-71
1532577237
Вперед УФА. Верим
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DOCTOR PENALTY
1532577281
Желаем победы!
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VSt
1532578285
Как там Уфа без Симака? Надеюсь, нашла силы восстановиться после перерыва.
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пряник929
1532580050
Удачи
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OfaZavr
1532589771
для Уфы это безусловно особенное событие, желаю победы и чтобы все прошло на ура!
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Аэратор
1532598895
Здорово, когда большие турниры приходят не только в столицу. Уфа будем поддерживать, ждем красивого футбола и победы!
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zigbert
1532616263
Удачного начала в евро-кубках.
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