Газизов: «На матче «Уфы» с «Домжале» в Лиге Европы будет аншлаг»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ожидает аншлаг на домашнем матче квалификации Лиги Европы против «Домжале».

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Домжале» состоится в четверг, 26 июля, в 17:00 по московскому времени.

– Все готово, город в предвкушении. Нас ждет историческое событие! Погода будет шикарная, стадион полный. Что еще нужно для классного футбола?!

– Уже точно ясно, что будет аншлаг (вместимость стадиона «Нефтяник» составляет 15 тысяч зрителей. – Прим. ред.)?

– Да. Ну, если не считать трибуны, которая по правилам выделена для гостей.

– Словенских фанатов совсем не будет?

– Как нам сказали, будет один или два человека (смеется).