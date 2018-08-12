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    Nogomania: нападающий «Домжале» Бизяк может продолжить карьеру в «Уфе»

    Нападающий «Домжале» Ловро Бизяк может перебраться в «Уфу», информирует Nogomania.

    Уфимцы обыграли словенскую команду по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде Лиги Европы (0:0, 1:1). Бизяк забил единственный гол «Домжале» в противостоянии с российским клубом.

    В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел семь игр, записав на свой счет два мяча и две голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 15:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 19:00

      приглянулся значит по личной встрече, но нужно детально его изучить перед подписанием. не стоит судить только по двум играм.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 августа 2018, 16:56

      Там еще в Прогресе люксембургском нужно кого-то присмотреть. А там есть кого присмотреть

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > bzfar 12 августа 2018, 18:09

      Я бы армянина родившегося в Тбилиси прямо сейчас в РПЛ взял. Карапетян вообще жёг. Алмейда не факт что заиграет, а вот этот бородатый парень как раз для наших реалий, в Ростов к Валере.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 12 августа 2018, 15:26

      Уфе нужен форвард однозначно

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2018, 15:14

      Логично. Так часто подписывают игроков после очной встречи или с конкурентами. После игры АПОЭЛ - Зенит в Грозный уехал вскоре бразильский нападающий киприотов. Тем более хорошо себя показал и достоин быть частью команды и без разницы что лег, значит Фатай будет на скамейке чаще.

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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > alexis02lion 12 августа 2018, 16:16

      Если Ловро Бизяк заиграет, то Фатаи можно будет спокойно продавать пока цена на него хорошая.

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