Nogomania: нападающий «Домжале» Бизяк может продолжить карьеру в «Уфе»

Нападающий «Домжале» Ловро Бизяк может перебраться в «Уфу», информирует Nogomania.

Уфимцы обыграли словенскую команду по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде Лиги Европы (0:0, 1:1). Бизяк забил единственный гол «Домжале» в противостоянии с российским клубом.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел семь игр, записав на свой счет два мяча и две голевые передачи.