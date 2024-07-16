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Словения. Первая Лига
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Домжале
Новости
Домжале - новости команды
Домжале
Словения. Первая Лига
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«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
Фото
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
Nogomania: нападающий «Домжале» Бизяк может продолжить карьеру в «Уфе»
2018.08.12 15:10
6
Защитник «Уфы» Йокич: «Не помню, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении»
2018.08.03 11:31
2
Лига Европы. «Уфа» вырвала ничью у «Домжале» и вышла в следующий раунд
2018.08.02 23:22
60
Лига Европы. «Уфа» дома сыграла вничью с «Домжале» во втором квалификационном раунде
2018.07.26 18:50
36
Газизов: «На матче «Уфы» с «Домжале» в Лиге Европы будет аншлаг»
2018.07.26 06:43
8
«Уфа» сыграет с «Домжале» во 2-м квалификационном раунде ЛЕ
2018.07.20 00:27
16
Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира
2017.08.24 23:50
2
Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале»
2017.08.17 23:37
3
Фото
Бывший полузащитник «Локомотива» Ибричич стал игроком «Домжале»
2017.06.28 19:13
3
Фото
«Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»
2017.06.26 20:00
4
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