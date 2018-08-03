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    Защитник «Уфы» Йокич: «Не помню, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении»

    Словенский защитник «Уфы» Боян Йокич рассказал о своем голе в ворота «Домжале» (1:1), который вывел команду в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В нем уфимцы встретятся с люксембургским клубом «Прогресс».

    – Мы хорошо играли, вся команда заслужила выход в следующий раунд. В этот раз я забил, в следующий раз забьет кто-то другой. Самое главное, что мы прошли «Домжале».

    – Что чувствовали, когда забивали своим соотечественникам у них в гостях, тем самым выбив их из еврокубков?

    – Это большие эмоции. Не помню, чтобы в моей карьере было что-то подобное, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении. Очень приятно, что мы прошли именно «Домжале».

    – Ваш удар был не самым однозначным решением в том эпизоде.

    – Их вратарь не видел хорошо мяч, Салатич сделал хорошую передачу, я увидел, что вратарь сделал шаг вправо и ударил влево.

    – Много персональных болельщиков приехало на матч?

    – Да, на стадионе было много людей и все болели за «Уфу». Они живут в Словении, но болеют за «Уфу». Это мои друзья, моя семья.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    03.08.2018 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 августа 2018, 18:16

      Нет, вы плохо играли, очень плохо! У ******** два стопроцентных момента, но ноги кривые!

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 3 августа 2018, 12:15

      Молодцы что прошли дальше

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