Защитник «Уфы» Йокич: «Не помню, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении»

Словенский защитник «Уфы» Боян Йокич рассказал о своем голе в ворота «Домжале» (1:1), который вывел команду в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В нем уфимцы встретятся с люксембургским клубом «Прогресс».

– Мы хорошо играли, вся команда заслужила выход в следующий раунд. В этот раз я забил, в следующий раз забьет кто-то другой. Самое главное, что мы прошли «Домжале».

– Что чувствовали, когда забивали своим соотечественникам у них в гостях, тем самым выбив их из еврокубков?

– Это большие эмоции. Не помню, чтобы в моей карьере было что-то подобное, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении. Очень приятно, что мы прошли именно «Домжале».

– Ваш удар был не самым однозначным решением в том эпизоде.

– Их вратарь не видел хорошо мяч, Салатич сделал хорошую передачу, я увидел, что вратарь сделал шаг вправо и ударил влево.

– Много персональных болельщиков приехало на матч?

– Да, на стадионе было много людей и все болели за «Уфу». Они живут в Словении, но болеют за «Уфу». Это мои друзья, моя семья.