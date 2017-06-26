Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»

    Полузащитник «Домжале» Жан Майер перешел в «Ростов». Как сообщает официальный сайт донского клуба, 25-летний словенский игрок подписал контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на сезон.

    Футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Австрии. Майер имеет опыт выступлений в Лиге Европы и в составе национальной команды.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 июня 2017, 09:07

      Домжале - по началу подумал, что это снежок какой то, уже хотел написать:
      "о черненькие пошли" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 27 июня 2017, 00:55

      на какие шишы покупают.ведь еще по зарплате не рассчитались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 26 июня 2017, 21:16

      а что у нас нет своих игроков? зачем тогда растить свою молодёжь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > сергей николаевич 26 июня 2017, 21:24

      Ну так продайте своих негров,дайте поиграть своим воспитанникам.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:04

      для ростова просто супер

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11