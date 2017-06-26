«Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»

Домжале - по началу подумал, что это снежок какой то, уже хотел написать:
"о черненькие пошли" )))
Полузащитник «Домжале» Жан Майер перешел в «Ростов». Как сообщает официальный сайт донского клуба, 25-летний словенский игрок подписал контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на сезон.
Футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Австрии. Майер имеет опыт выступлений в Лиге Европы и в составе национальной команды.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 26 июня 2017 г.